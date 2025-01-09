Число камер видеонаблюдения в Нижегородской области за 2024 год выросло на 60% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области к концу 2024 года к системе видеонаблюдения АПК "Безопасный город" подключили свыше 18 тысяч камер.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в систему интегрированы камеры Дзержинска, Кстова, Выксы, Арзамаса, Заволжья, Городца, Семенова, Уреня, Сарова, Навашина.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, камеры с ИИ используют для профилактики преступности, повышают эффективность розыскной деятельности, а также помогают муниципалитетам в части управления жилищно-коммунальной сферой.

В систему включили камеры видеонаблюдения аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзалов, станций метрополитена, канатной дороги, а также камеры с "умных" остановок. Кроме того, подключены камеры крупных ТЦ, гостиниц, спортобъектов, парков и скверов, МФЦ и многих других объектов.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что в АПК "Безопасный город" систему добавили функционал с ИИ по автоматическому выявлению неработающих камер видеонаблюдения. Данная сервисная аналитика определяет отсутствие сигнала, расфокусировку, засветку, загрязнение и другие неисправности камеры. Это в свою очередь помогает существенно сократить ресурсы для содержания систем.

Напомним, что внедрение управления на основе различного рода данных с помощью ИИ – задача федерального проекта "Искусственный интеллект" нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который сформирован по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что власти закупят систему видеонаблюдения для Нижегородского кремля за 76 млн рублей.