Ветеранам ВОВ, труженикам тыла и блокадникам назначены выплаты ко Дню Победы Общество

Фото: Александр Воложанин

Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий единовременные выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда в честь годовщины Победы. Об этом он рассказал на заседании российского комитета "Победа", сообщает телеканал "360".

По словам Путина, ветераны и их вдовы получат по 80 тысяч рублей, а труженики тыла, работники военных баз и строители оборонительных сооружений - по 55 тысяч. Глава государства подчеркнул важность обеспечения достойной и обеспеченной жизни для тех, кто спас страну.

Президент также обратил внимание на необходимость присвоения всем участникам Великой Отечественной войны звания почётных граждан регионов, городов или муниципалитетов.

Путин отметил, что ветераны войны стали примером патриотического воспитания для всех россиян, и поэтому важно обеспечить их поддержку. Он призвал губернаторов, мэров и руководителей районных администраций лично встретиться с фронтовиками, чтобы узнать об их проблемах и найти пути их решения.

"Считаю важным поддержать инициативу министерства обороны о присвоении всем нашим фронтовикам звания "Почетный гражданин" региона, города или муниципалитета. Знаю, что у многих уже есть этот статус, но повторюсь: его достоин каждый ветеран", - заявил глава государства.