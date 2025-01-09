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Бизнес

Суд выводит активы экс-руководителей нижегородского Радиотехбанка из-под ареста

15 января 2025 17:10  [97] Бизнес

Арбитражный суд региона начал выводить имущество бывших руководителей нижегородского Радиотехбанка из-под ареста. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

Общая сумма активов составляет около 4,6 млрд рублей. К ним относятся, в частности, денежные средства, квартиры и другое.

В общей сложности суд за месяц снял арест с имущества пятерых фигурантов дела о разорении кредитной организации.

Суд отменяет обеспечительные меры в отношении активов топ-менеджеров банка, которые смогли доказать свою непричастность к делу.

Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию у Радиотехбанка 31 января 2019 года. Центробанк в течение 2018 года семь раз применял в отношении Радиотехбанка различные санкции из-за того, что кредитная организация оказалась вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. После этого 22 марта Арбитражный суд Нижегородской области признал ПАО "Радиотехбанк" банкротом.

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Теги:
Банки Банкротство
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