Суд выводит активы экс-руководителей нижегородского Радиотехбанка из-под ареста Бизнес

Арбитражный суд региона начал выводить имущество бывших руководителей нижегородского Радиотехбанка из-под ареста. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

Общая сумма активов составляет около 4,6 млрд рублей. К ним относятся, в частности, денежные средства, квартиры и другое.

В общей сложности суд за месяц снял арест с имущества пятерых фигурантов дела о разорении кредитной организации.

Суд отменяет обеспечительные меры в отношении активов топ-менеджеров банка, которые смогли доказать свою непричастность к делу.

Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию у Радиотехбанка 31 января 2019 года. Центробанк в течение 2018 года семь раз применял в отношении Радиотехбанка различные санкции из-за того, что кредитная организация оказалась вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. После этого 22 марта Арбитражный суд Нижегородской области признал ПАО "Радиотехбанк" банкротом.