Начался первый за 45 лет капремонт путепровода у Мызинского моста Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартовал капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста, который проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Этот ремонт является первым масштабным с момента постройки объекта почти 45 лет назад.



Чтобы минимизировать неудобства для горожан, работы разделены на несколько этапов, а основная часть будет проводиться в ночное время. При этом движение по путепроводу не будет полностью перекрыто, только частично ограничено, сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей".



Подготовительные работы на объекте начались еще в конце прошлого года. В ближайшее время начнется трехэтапная реконструкция переправы, которая потребует значительных усилий. Заместитель гендиректора МКУ "ГУММиД" Илья Беба отметил, что в ходе работ будет выполнен демонтаж старых плит проезжей части и деформационных швов, а также монтаж новых. В процессе реконструкции планируется провести замену балок, в том числе на первом и четвертом пролетах. Кроме того, будут установлены новые подферменники и опорные части для дальнейшего монтажа средних пролетных строений.



Работы организованы так, чтобы движение транспорта было сохранено на протяжении всего ремонта. Главный инженер подрядной компании Сергей Чернов рассказал, что сейчас работы идут как под путепроводом, так и сверху. Внизу укрепляют конусы бетоном и расширяют ригели для установки мачт освещения. Из-за высокого уровня транспортного потока работы преимущественно проводятся ночью, чтобы минимизировать дискомфорт для водителей.



Для обеспечения безопасности водителей и рабочих на объекте введено временное ограничение движения на двух центральных полосах. Однако полного перекрытия путепровода не планируется. В настоящее время переправа продолжает функционировать с четырьмя полосами движения: по две в каждом направлении.



Ранее аналогичный капремонт путепровода на 4-м км Московского шоссе был завершен на три месяца раньше запланированного срока.