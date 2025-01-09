Крыша дома Мельникова-Печерского загорелась в Нижнем Новгороде 15 января

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Многоквартирный дом полыхает на улице Ульянова,42. Возгорание произошло около 19:00 15 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По официальным данным, горит крыша. Пожарные привлекаются по рангу пожара №2. Дальнейшая информация уточняется.
Добавим, что инцидент произошел в историческом здании "Дом Мельникова-Печерского". Оно является памятником истории и культуры федерального значения.
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