Крыша дома Мельникова-Печерского загорелась в Нижнем Новгороде 15 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Многоквартирный дом полыхает на улице Ульянова,42. Возгорание произошло около 19:00 15 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По официальным данным, горит крыша. Пожарные привлекаются по рангу пожара №2. Дальнейшая информация уточняется.

Добавим, что инцидент произошел в историческом здании "Дом Мельникова-Печерского". Оно является памятником истории и культуры федерального значения.