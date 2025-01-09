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Происшествия

Крыша дома Мельникова-Печерского загорелась в Нижнем Новгороде 15 января

15 января 2025 19:50  [108] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Многоквартирный дом полыхает на улице Ульянова,42. Возгорание произошло около 19:00 15 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По официальным данным, горит крыша. Пожарные привлекаются по рангу пожара №2. Дальнейшая информация уточняется.

Добавим, что инцидент произошел в историческом здании "Дом Мельникова-Печерского". Оно является памятником истории и культуры федерального значения.

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