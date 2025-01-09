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Происшествия

Пожар в автосервисе на Автозаводе потушили на 80 квадратных метрах

15 января 2025 15:59  [48] Происшествия

Пожар в автосервисе в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 80 кв. метров.

В момент возгорания автосервис не работал, никаких работ там не проводилось.

В данный момент специалисты испытательно-пожарной лаборатории МЧС России проводят осмотр места происшествия, чтобы установить причины пожара.

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Теги:
Автозаводский район МЧС Пожар
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