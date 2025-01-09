Пожар в автосервисе на Автозаводе потушили на 80 квадратных метрах Происшествия

Пожар в автосервисе в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 80 кв. метров. В момент возгорания автосервис не работал, никаких работ там не проводилось. В данный момент специалисты испытательно-пожарной лаборатории МЧС России проводят осмотр места происшествия, чтобы установить причины пожара.

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