Пожар в автосервисе на Автозаводе потушили на 80 квадратных метрах

Пожар в автосервисе в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 80 кв. метров.
В момент возгорания автосервис не работал, никаких работ там не проводилось.
В данный момент специалисты испытательно-пожарной лаборатории МЧС России проводят осмотр места происшествия, чтобы установить причины пожара.
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