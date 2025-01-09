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Общество

Нижегородская транспортная прокуратура выясняет причины задержки электричек на Заволжье

16 января 2025 09:23  [124] Общество

Причины задержки движения пригородных поездов на Заволжском направлении устанавливают в Нижегородской транспортной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, вечером 15 января техническая неисправность электропоезда на перегоне станций Нижний Новгород Московский – Костариха привела к отставанию от графика ряда электричек.

Так, поезд № 6414 сообщением Нижний Новгород - Заволжье задержался на час и 42 минуты, ещё шесть природных поездов были задержаны от 30 минут до 1,5 часов. В настоящее время движение восстановлено.

Ведомство проверяет соблюдение норм железнодорожного законодательства, а также прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что РЖД займется реконструкцией перегона Окская - Сортировочный в Нижегородской области.

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Теги:
поезда Транспорт
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