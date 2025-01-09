Нижегородская пенсионерка лишилась около 2,5 млн рублей после общения с мошенниками Происшествия

Нижегородская пенсионерка лишилась порядка 2,5 млн рублей после того, как ей в течение нескольких дней звонили мошенники.

В нижегородском ГУ МВД рассказали подробности произошедшего. Так, сначала 79-летней потерпевшей позвонили якобы от оператора сотовой связи и предложили продлить договор на оказание услуг.

Далее, с пенсионеркой связался уже "сотрудник полиции", который убедил свою жертву продиктовать коды из смс-сообщений для доступа к онлайн-банкингу, а также сделать скрины банковских карт.

Нижегородка, выполнив все рекомендации злоумышленников, обнаружила в итоге списание личных денежных средств со своих счетов в размере почти 2,5 млн рублей. В полиции возбудили дело о крупном мошенничестве и ищут аферистов.

Ранее сообщалось, что мошенники развели нижегородского врача на 2 млн рублей, запугав госизменой.