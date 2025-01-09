Мошенники развели нижегородского врача на 2 млн рублей, запугав госизменой Происшествия

Почти на 2 млн рублей развели нижегородского врача мошенники, запугав государственной изменой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 61-летней жительнице Бора позвонил дистанционный мошенник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил нижегородке, что через ее в недружественную страну неизвестные оправляли деньги. Звонивший убедил женщину перевести сбережения на "безопасный счет".

Отмечается, что пострадавшая была в курсе подобных мошеннических схем, однако во время звонка растерялась и выполнила все требования звонившего. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в новогодние каникулы мошенники выманили у нижегородцев 13 млн рублей.