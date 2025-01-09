Концепцию реконструкции лыжной базы "Кузнечиха" разработали в Нижнем Новгороде Спорт

Дизайн-концепцию реконструкции лыжной базы "Кузнечиха" разработали в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта региона.



По данным ведомства, в прошлом году специалисты завершили техническое обследование трамплинов К-10, К-20, К-30 на территории спортивной базы "Кузнечиха".

Также была разработана дизайн-концепция реновации базы, завершается подготовка сметной документации на проектирование, капремонт, реконструкцию и строительство инфраструктуры базы.

В профильном министерстве пояснили, что в текущем году из облбюджета выделят 150 млн рублей на реконструкцию трамплина К-30, капремонт трамплинов К-20 и К-10, а также строительство нового здания с раздевалками, тренерскими, лыжехранилищем и залом для физподготовки, благоустройство территории и подведение систем водоснабжения и канализации.

Напомним, трамплинный комплекс в Кузнечихе планируют реконструировать в 2027 году.