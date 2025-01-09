Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
16 января 2025 13:19  [38] Концепцию реконструкции лыжной базы "Кузнечиха" разработали в Нижнем Новгороде
16 января 2025 07:00  [186] БК "Пари Нижний Новгород" уступил "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ
15 января 2025 20:37  [263] Люлин опроверг слухи о слиянии футбольных клубов "Химик" и "Волна"
14 января 2025 07:52  [406] Нижегородское "Торпедо" уступило на своем льду "Трактору" со счетом 3:5
09 января 2025 08:21  [491] Игорь Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера "Торпедо"
07 января 2025 13:12  [729] Нижегородская область входит в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика" третий год подряд
02 января 2025 09:22  [727] Выксунские спортсмены стали призерами в первенстве по пожарно-спасательному спорту
01 января 2025 18:57  [763] Более 19 тысяч нижегородцев стали участниками проекта «Спорт в каждый двор» в 2024 году
01 января 2025 14:38  [896] Регистрация на благотворительный полумарафон «Беги, Герой!» в Нижнем Новгороде открывается 1 января
26 декабря 2024 18:23  [667] Первый в Нижегородской области модульный ФОК открылся в Большом Мурашкине
Спорт

Концепцию реконструкции лыжной базы "Кузнечиха" разработали в Нижнем Новгороде

16 января 2025 13:19  [38] Спорт

Дизайн-концепцию реконструкции лыжной базы "Кузнечиха" разработали в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта региона.

По данным ведомства, в прошлом году специалисты завершили техническое обследование трамплинов К-10, К-20, К-30 на территории спортивной базы "Кузнечиха".

Также была разработана дизайн-концепция реновации базы, завершается подготовка сметной документации на проектирование, капремонт, реконструкцию и строительство инфраструктуры базы.

В профильном министерстве пояснили, что в текущем году из облбюджета выделят 150 млн рублей на реконструкцию трамплина К-30, капремонт трамплинов К-20 и К-10, а также строительство нового здания с раздевалками, тренерскими, лыжехранилищем и залом для физподготовки, благоустройство территории и подведение систем водоснабжения и канализации.

Напомним, трамплинный комплекс в Кузнечихе планируют реконструировать в 2027 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лыжный спорт Трамплинный комплекс
Поделиться:
Новости по теме
24 июля 2024 09:34  [989] Комплекс трамплинов у площади Сенной в Нижнем Новгороде включили в реестр недостроев
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph