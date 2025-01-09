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Общество

Коммунальная авария оставила без воды 23 улицы в Лыскове

16 января 2025 14:40  [82] Общество

Фото: Лысковский округ

В Лыскове из-за коммунальной аварии без холодной воды остались дома на 23-х улицах.

Как сообщает в соцсетях администрация округа, авария произошла утром 16 января на трубопроводе рядом с домом №10 по улице Ленина.

В результате без воды остались жители домов на улицах Гагарина, Ленина, Победы, Урицкого, Революции, Свободы, Луначарского, Горького и других. Кроме того, в зону аварийного отключения воды попали переулки 1 Мая, Союзный, Театральный и другие.

Стоит отметить, что к настоящему времени водоснабжение восстановлено.

Ранее сообщалось, что коммунальная авария, которая произошла на Бору, оставила без воды жилые дома и соцобъекты.

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Теги:
водопровод Городское хозяйство Лысково
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