Коммунальная авария оставила без воды 23 улицы в Лыскове

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В Лыскове из-за коммунальной аварии без холодной воды остались дома на 23-х улицах.
Как сообщает в соцсетях администрация округа, авария произошла утром 16 января на трубопроводе рядом с домом №10 по улице Ленина.
В результате без воды остались жители домов на улицах Гагарина, Ленина, Победы, Урицкого, Революции, Свободы, Луначарского, Горького и других. Кроме того, в зону аварийного отключения воды попали переулки 1 Мая, Союзный, Театральный и другие.
Стоит отметить, что к настоящему времени водоснабжение восстановлено.
Ранее сообщалось, что коммунальная авария, которая произошла на Бору, оставила без воды жилые дома и соцобъекты.
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