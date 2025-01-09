Василий Суханов: "Нижегородские предприниматели продолжат оказывать поддержку землякам-участникам СВО" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутат нижегородского Заксобрания Василий Суханов раскрыл НИА "Нижний Новгород" подробности новой инициативы по поддержке земляков, находящихся в зоне специальной военной операции.

Как отметил парламентарий, сейчас одной из главных задач является защита нижегородских сухопутных подразделений от украинского дрона "Баба-Яга".

"Могу сказать, что мы применили творческий подход, и за каждый такой уничтоженный беспилотник нижегородские бойцы получат ценный подарок", - сказал депутат.

Он также добавил, что поддержка нижегородских подразделений в зоне СВО от предпринимателей региона будет продолжаться и впредь.

Ранее сообщалось, что Василий Суханов рассказал о новой инициативе по поддержке нижегородских бойцов СВО.