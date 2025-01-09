Василий Суханов рассказал о новой инициативе по поддержке нижегородских бойцов СВО Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Депутат Заксобрания Василий Суханов в своем Telegram-канале рассказал о новой инициативе нижегородских предпринимателей по поддержке земляков, принимающих участие в СВО.

Как написал парламентарий, большую проблему для подразделений, сформированных в Нижегородской области, представляют дроны, в частности, "Баба Яга".

"Это большой аппарат, который отличается высокой точностью поражения целей за счет системы навигации, тепловизоров. А самое главное – он спокойно поднимает 40 кг. И против наших ребят сосредоточены несколько отдельных подразделений БПЛА врага", - отметил Василий Суханов.

По его словам, нижегородские предприниматели выделили средства для награждения бойцов, которые смогут подбить такой беспилотник. Ранее нижегородских бойцов уже награждали за уничтожение вражеских танков, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что нижегородские бойцы передали поздравления с Днём матери из зоны СВО.