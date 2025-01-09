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Политика

Дом связи целиком перейдет в собственность нижегородских властей в 2026 году

16 января 2025 14:14  [93] Политика

Фото: Кира Мишина

Завершение процесса передачи Дома связи в собственность правительства Нижегородской области ожидается в 2026 году, сообщили в региональном министерстве имущественных отношений корреспондентам НИА "Нижний Новгород".

В ведомстве уточнили, что здание, расположенное на площади Горького, было приобретено за 757 млн рублей. Передача объекта проходит поэтапно, и окончательное оформление всех помещений запланировано на вторую половину 2026 года. В дальнейшем здесь разместятся государственные учреждения, однако перечень ведомств пока уточняется.

Дом связи был возведён в 1937 году по проекту нижегородского архитектора Ермингельда Мичурина в стиле постконструктивизма. Сегодня здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде выставили на торги почти за 600 млн рублей. Торговый центр планируется переделать в офисный.

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Теги:
Объекты культурного наследия торги чиновники
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