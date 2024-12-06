Экономия на достройке Дома правительства составит порядка 13 млн рублей Общество

Управделами правительства региона планирует сэкономить на достройке Дома правительства в Нижегородском кремле 13,2 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщается в проекте поправок в региональный бюджет на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Речь идет о первой очереди строительства Дома правительства.

"Экономия ассигнований на строительство здания возникла в связи с заменой стройматериалов на российские аналоги", - говорится в сообщении.

Напомним, первый блок Дома правительства в Нижегородском кремле достроят в 2025 году.

Также ранее сообщалось, что строительство Дома правительства началось еще в 2007 год, однако, в 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете. Здание планировалось полностью достроить в 2023 году.