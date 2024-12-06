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Экономия на достройке Дома правительства составит порядка 13 млн рублей

06 декабря 2024 15:55  [145] Общество

Управделами правительства региона планирует сэкономить на достройке Дома правительства в Нижегородском кремле 13,2 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщается в проекте поправок в региональный бюджет на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Речь идет о первой очереди строительства Дома правительства.

"Экономия ассигнований на строительство здания возникла в связи с заменой стройматериалов на российские аналоги", - говорится в сообщении.

Напомним, первый блок Дома правительства в Нижегородском кремле достроят в 2025 году.

Также ранее сообщалось, что строительство Дома правительства началось еще в 2007 год, однако, в 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете. Здание планировалось полностью достроить в 2023 году.

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Теги:
Бюджет Строительство
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