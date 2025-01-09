Хостел и кафе опечатали в Нижнем Новгороде из-за нарушений пожарной безопасности Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Здание с хостелом и чайханой опечатали в Нижнем Новгороде на 30 суток из-за проблем с пожарной безопасностью.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, нарушения требований пожарной безопасности были обнаружены во время проверки в феврале 2024 года. Так, например, в здании отсутствуют системы противопожарной защиты, а пути эвакуации не соответствуют нормам безопасности.

Владелец здания нарушения не устранил, поэтому в отношении него возбуждено административное дело, а здание опечатано по решению суда.

Исправить все несоответствия требованиям пожарной безопасности необходимо в срок до конца января 2025 года.

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