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Происшествия

Подозреваемого в двойном убийстве в Балахне заключили под стражу

16 января 2025 15:56  [95] Происшествия

Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и малолетнего ребенка в Балахне, заключен под стражу на месяц и 25 суток. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, на выездном судебном заседании в больнице 16 января было удовлетворено соответствующее ходатайство следователя Балахнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР. 

Отмечается, что обвиняемый на допросе дал признательные показания и назвал в качестве причины произошедшего ссору с супругой. 

Продолжается комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что убивший жену и дочь в Балахне оказался игроманом с огромными долгами.

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Теги:
Балахна Убийство
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