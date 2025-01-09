Подозреваемого в двойном убийстве в Балахне заключили под стражу Происшествия

Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и малолетнего ребенка в Балахне, заключен под стражу на месяц и 25 суток. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, на выездном судебном заседании в больнице 16 января было удовлетворено соответствующее ходатайство следователя Балахнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР.

Отмечается, что обвиняемый на допросе дал признательные показания и назвал в качестве причины произошедшего ссору с супругой.

Продолжается комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что убивший жену и дочь в Балахне оказался игроманом с огромными долгами.