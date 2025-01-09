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Происшествия

Убивший жену и дочь в Балахне оказался игроманом с огромными долгами

16 января 2025 15:00  [60] Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати"

35-летний Николай Б., который совершил жестокое убийство своей жены и дочери в Балахне, оказался погрязшим в долгах игроманом.

Как следует из сюжета программы "Кстати..." (16+),  мужчина владел несколькими фирмами по продаже автозапчастей. В конце прошлого года он получил 26 судебных исков на более чем 5 млн рублей, а также имел задолженность по налогам в размере 780 тысяч рублей. При этом раньше семья жила в Подмосковье, а летом 2024 года была вынуждена переехать в Нижегородскую область.

По словам родственников убитой Анастасии, муж все время и деньги тратил на азартные игры и демонстрировал окружающим богатую жизнь, хотя на самом деле не имел для этого средств. Вместо детской кроватки для новорожденной дочери он купил себе дорогостоящую компьютерную технику. Все кредиты оформлял на жену, а платить за них приходилось родственникам. Получив деньги, глава семьи исчезал на месяц, а после возвращался.

Со слов близких,  Анастасиям не знала, откуда берутся деньги в семье и ничего не подозревала о долгах. Родственники предполагают, что в семье практиковалось рукоприкладство.

Напомним, что трагедия произошла в минувшее воскресенье. Глава семейства убил жену и полуторагодовалую дочь топориком для рубки мяса. Крики слышали все соседи, они и вызвали полицию. Убийца попытался свести счеты с жизнь и в итоге попал в больницу. В настоящее время он находится в реанимации. Расследуется уголовное дело, ход которого находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

Зверски убитых маму и дочку похоронили в Балахне 15 января.
 

 

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Теги:
Долги Убийство Уголовное дело
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