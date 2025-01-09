Техника для безопасности: модернизация автопарка "Транснефть-Верхняя Волга" Бизнес

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело итоги модернизации парка автотехники предприятия. С начала года поступило 136 транспортных средств и единиц спецтехники в рамках корпоративной программы технического перевооружения.

Реализация программы направлена на обеспечение надежной эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, максимально оперативного выполнения плановых работ на производственных объектах и реагирования на возможные нештатные ситуации.

За прошлый год парк автотехники пополнен 21 прицепом и полуприцепом для перевозки оборудования, инструментов, материалов и перебазировки тяжелой техники к местам реконструкции трубопроводов. Для доставки специалистов на производственные объекты и перевозки продуктов питания приобретены 58 современных грузопассажирских автомобиля и 6 автобусов. В целях обеспечения максимально комфортных условий для работников при проведении работ на линейной части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов поставлен дополнительный вагон-дом, отвечающий необходимым санитарным требованиям.

Предприятие также получило 58 единиц грузовой и специальной техники, которая будет применяться во время ремонта и реконструкции линейной части магистральных трубопроводов, по которым осуществляется бесперебойная транспортировка нефти и нефтепродуктов на территории 13 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. В том числе автопарк пополнился передвижными авторемонтными мастерскими и лабораторией, вакуумными нефтесборщиками, экскаватором и другой техникой, необходимой для оперативного и качественного выполнения работ.

В 2024 году АО "Транснефть-Верхняя Волга" в рамках благотворительной помощи передало 68 единиц автомобильной и специальной техники. Большая часть транспорта была направлена в Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Республику Крым.

Среди переданных машин – спецтехника, пассажирские и грузовые автомобили повышенной проходимости, в том числе пожарные автоцистерны, нефтесборщики, автобусы и микроавтобусы.