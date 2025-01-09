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Общество

Валидаторы для оплаты проезда стали устанавливать в нижегородских автобусах

16 января 2025 17:19  [83] Общество

Валидаторы для оплаты проезда в соответствии с заключенными государственными контрактами стали устанавливать в нижегородских автобусах. Об этом сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем".

По данным оператора, в группе компаний Мещерякова валидаторами оснащено около 75% автобусов. Также устройства оплаты проезда уже оборудованы в автобусах группы компаний Алиева, большинство из них уже работает.

Кроме того, валидаторы стоят в маршрутках группы компаний Саакяна, устройства подключают к автоматизированной системе оплаты проезда. Другие нижегородские перевозчики в январе также устанавливают валидаторы на свои автобусы.

Ранее сообщалось, что оплата по геолокации заработает в троллейбусах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Общественный транспорт
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