Валидаторы для оплаты проезда стали устанавливать в нижегородских автобусах Общество

Валидаторы для оплаты проезда в соответствии с заключенными государственными контрактами стали устанавливать в нижегородских автобусах. Об этом сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем".

По данным оператора, в группе компаний Мещерякова валидаторами оснащено около 75% автобусов. Также устройства оплаты проезда уже оборудованы в автобусах группы компаний Алиева, большинство из них уже работает.

Кроме того, валидаторы стоят в маршрутках группы компаний Саакяна, устройства подключают к автоматизированной системе оплаты проезда. Другие нижегородские перевозчики в январе также устанавливают валидаторы на свои автобусы.

Ранее сообщалось, что оплата по геолокации заработает в троллейбусах Нижнего Новгорода.