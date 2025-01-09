Бензин подорожал в Нижегородской области почти на 12% за год Экономика

Стоимость бензина в Нижегородской области в декабре прошлого года выросла в среднем на 11,45% по сравнению с декабрем 2023-го. Об этом сообщает Нижегородстат.

При этом в декабре относительно ноября 2024 года она выросла на 1,51%.

Бензин марки АИ-98 и выше подорожал за год на 23,26%, а бензин марки АИ-92 вырос в цене за это же время на 9,79%. Дизельное топливо подорожало за год на 8,55%.

Напомним, Минэнерго РФ сообщило о росте отгрузок бензина на внутренний рынок России на 3%.