Бензин подорожал в Нижегородской области почти на 12% за год

Стоимость бензина в Нижегородской области в декабре прошлого года выросла в среднем на 11,45% по сравнению с декабрем 2023-го. Об этом сообщает Нижегородстат.
При этом в декабре относительно ноября 2024 года она выросла на 1,51%.
Бензин марки АИ-98 и выше подорожал за год на 23,26%, а бензин марки АИ-92 вырос в цене за это же время на 9,79%. Дизельное топливо подорожало за год на 8,55%.
Напомним, Минэнерго РФ сообщило о росте отгрузок бензина на внутренний рынок России на 3%.
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