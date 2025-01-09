ФСБ задержала экс-сотрудника ГУАД в Нижегородской области за взятку Происшествия

Фото: пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники ФСБ и полиции разоблачили бывшего чиновника, который курировал ремонт и содержание дорог. Информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, бывший главный специалист отдела контроля за ремонтом и содержанием автодорог ГКУ НО «ГУАД» получил крупную сумму денег от директора коммерческой фирмы. Взамен чиновник обещал не создавать препятствий при приёмке работ по госконтракту и оказывать общее покровительство.

Возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Городецкий суд уже отправил обвиняемого под стражу.

Сейчас следователи продолжают разбираться в ситуации, выясняют, были ли у него сообщники и не участвовал ли он в других подобных махинациях.

Напомним, что на днях был задержан ректор НГАТУ Игорь Воротников. Он обвиняется в превышении полномочий.