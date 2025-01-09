ФСБ задержала экс-сотрудника ГУАД в Нижегородской области за взятку

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В Нижегородской области сотрудники ФСБ и полиции разоблачили бывшего чиновника, который курировал ремонт и содержание дорог. Информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным следствия, бывший главный специалист отдела контроля за ремонтом и содержанием автодорог ГКУ НО «ГУАД» получил крупную сумму денег от директора коммерческой фирмы. Взамен чиновник обещал не создавать препятствий при приёмке работ по госконтракту и оказывать общее покровительство.
Возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Городецкий суд уже отправил обвиняемого под стражу.
Сейчас следователи продолжают разбираться в ситуации, выясняют, были ли у него сообщники и не участвовал ли он в других подобных махинациях.
Напомним, что на днях был задержан ректор НГАТУ Игорь Воротников. Он обвиняется в превышении полномочий.
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