Суд арестовал ректора НГАТУ Игоря Воротникова на два месяца Происшествия

Фото: Telegram-канал Минобрнауки РФ

Ректор Нижегородского агротехнологического университета (НГАТУ) Игорь Воротников был взят под стражу сроком на два месяца. Такое решение 15 января вынес Московский районный суд, о чем сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.



Следствие утверждает, что с 2023 года Воротников фиктивно оформил в университет 30 иностранных студентов, чтобы искусственно завысить показатели своей деятельности. Эти действия позволили ему претендовать на получение премий. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в 4 миллиона рублей.



Против Воротникова возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.



Согласно информации издания "Ъ-Приволжье", Воротников своей вины не признал. Он и его защита ходатайствовали о мере пресечения в виде домашнего ареста, предлагая в качестве места его отбывания общежитие на проспекте Гагарина. Кроме того, Воротников заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Отметим, что официально Воротников занял пост ректора около года назад.