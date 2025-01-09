Суд арестовал ректора НГАТУ Игоря Воротникова на два месяца

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Ректор Нижегородского агротехнологического университета (НГАТУ) Игорь Воротников был взят под стражу сроком на два месяца. Такое решение 15 января вынес Московский районный суд, о чем сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Следствие утверждает, что с 2023 года Воротников фиктивно оформил в университет 30 иностранных студентов, чтобы искусственно завысить показатели своей деятельности. Эти действия позволили ему претендовать на получение премий. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в 4 миллиона рублей.
Против Воротникова возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
Согласно информации издания "Ъ-Приволжье", Воротников своей вины не признал. Он и его защита ходатайствовали о мере пресечения в виде домашнего ареста, предлагая в качестве места его отбывания общежитие на проспекте Гагарина. Кроме того, Воротников заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Отметим, что официально Воротников занял пост ректора около года назад.
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