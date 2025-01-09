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Общество

Работу светофоров на улице Ванеева скорректируют из-за пробок

17 января 2025 09:00  [75] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде планируют скорректировать управление светофорами на улице Ванеева, сообщили представители мэрии в соцсетях. Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на данный участок, где регулярно образуются заторы. 

Жители города жалуются на серьезные пробки, особенно в утренние часы. По словам нижегородки Марины, движение затруднено из-за неотрегулированных светофоров, что особенно ощущается при проезде Советской площади и выезде с улицы Академика Сахарова. 

В мэрии пояснили, что в целом городская дорожная сеть испытывает повышенную нагрузку, что приводит к возникновению заторов. Причину пробок на Ванеева чиновники связывают с ограничениями движения на улице Бекетова, где проводится ремонт трамвайных путей. 

Чтобы улучшить транспортную ситуацию, муниципальный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разработает техническое задание, которое предусматривает:  корректировку управления светофорами на улице Ванеева; внедрение многопрограммного режима работы светофоров с изменениями в течение суток. 

Однако конкретные сроки разработки технического задания в администрации пока не уточнили. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ограничено движение по Мызинскому мосту в районе улицы Суздальской. Это связано с капитальным ремонтом, который продлится до декабря 2026 года.

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Теги:
Дороги пробки Транспорт
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