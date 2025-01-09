Депутаты Госдумы выступили за сокращение новогодних выходных Общество

Фото: Кира Мишина

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил сократить новогодние праздники для россиян до 3–5 дней. Об этом сообщил телеканал "360".

Парламентарий обосновал своё предложение медицинскими причинами. По его словам, длинные выходные приводят к увеличению числа травм и обострений панкреатита из-за потребления жирной пищи. Башанкаев связал это с неправильной культурой отдыха.

"С медицинской точки зрения, такие длинные каникулы нецелесообразны. Лучше устраивать короткие праздники несколько раз в течение года", — отметил депутат.

В 2025 году новогодние каникулы длились с 1 по 8 января, а потом была двухдневная рабочая неделя - на работу нужно было выйти 9 и 10 января.

Ранее правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2025 году. Праздновать День защитника Отечества граждане будут два дня: 22 и 23 февраля (сб и вс). Также два дня станут выходными в Международный женский день: 8 и 9 марта (сб и вс). А в начале мая россиян ждут две трёхдневные рабочие недели.