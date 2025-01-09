Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 января 2025 09:06  [83] Депутаты Госдумы выступили за сокращение новогодних выходных
17 января 2025 09:00  [93] Работу светофоров на улице Ванеева скорректируют из-за пробок
17 января 2025 08:29  [108] Проект восстановления Владимирской церкви в Городце не получил одобрения
17 января 2025 08:02  [662] Автобусный маршрут А-76 в Нижнем Новгороде перейдет на брутто-контракт с 1 марта
16 января 2025 20:40  [414] Сильные морозы придут в Нижегородскую область только в феврале
16 января 2025 20:15  [238] Судебные приставы взыскали с нижегородки 406 тысяч рублей за мошенничество с маткапиталом
16 января 2025 19:58  [261] Временные отключения телерадиовещания ожидаются в Нижегородской области
16 января 2025 17:54  [266] Шесть купелей подготовили для Крещенских купаний в Нижнем Новгороде
16 января 2025 17:19  [240] Валидаторы для оплаты проезда стали устанавливать в нижегородских автобусах
16 января 2025 17:11  [276] Праздничные службы пройдут в храмах Нижнего Новгорода в день Крещения
Общество

Депутаты Госдумы выступили за сокращение новогодних выходных

17 января 2025 09:06  [83] Общество

Фото: Кира Мишина

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил сократить новогодние праздники для россиян до 3–5 дней. Об этом сообщил телеканал "360".

Парламентарий обосновал своё предложение медицинскими причинами. По его словам, длинные выходные приводят к увеличению числа травм и обострений панкреатита из-за потребления жирной пищи. Башанкаев связал это с неправильной культурой отдыха.

"С медицинской точки зрения, такие длинные каникулы нецелесообразны. Лучше устраивать короткие праздники несколько раз в течение года", — отметил депутат.

В 2025 году новогодние каникулы длились с 1 по 8 января, а потом была двухдневная рабочая неделя - на работу нужно было выйти 9 и 10 января.

Ранее правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2025 году. Праздновать День защитника Отечества граждане будут два дня: 22 и 23 февраля (сб и вс). Также два дня станут выходными в Международный женский день: 8 и 9 марта (сб и вс). А в начале мая россиян ждут две трёхдневные рабочие недели.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Отдых Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph