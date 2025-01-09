Нижегородцы увидят парад планет в январе Общество

В середине января нижегородцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление с участием шести небесных тел Солнечной системы, которое называют парадом планет.

Как рассказал ИА "Время Н" кандидат физико-математических наук, декан физико-технического факультета НГПУ имени Минина и лектор Нижегородского планетария имени Гречко Николай Лапин, парадом планет называют астрономическое явление, когда несколько небесных тел Солнечной системы выстраиваются в линию на расстоянии 20-30 градусов от Солнца. Они находятся на небесной сфере близко друг к другу.

Лапин сообщил, что подготовка к параду начнётся 19 января, когда в небе встретятся две яркие планеты: Венера и Сатурн. Они будут находиться на расстоянии двух градусов друг от друга в созвездии Водолея. Утром нижегородцы не увидят это явление, но вечером планеты будут видны над горизонтом и их можно будет наблюдать невооруженным взглядом в течение двух часов после захода Солнца.

21 января Венера и Сатурн присоединятся к Марсу, Юпитеру, Урану и Нептуну. Шесть больших планет будут видны в течение трёх часов после захода Солнца.

Событие уникально тем, что в одно и то же время можно наблюдать Венеру, Юпитер, Марс и Сатурн над горизонтом. Также можно увидеть зимние созвездия с их яркими звёздами и объектами дальнего космоса.

Ранее сообщалось, что в первые дни 2025 года нижегородцы наблюдали сразу несколько редких космических явлений.