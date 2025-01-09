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Общество

Нижегородцы собирают средства на восстановление сгоревшего особняка Вагина

17 января 2025 20:14  [120] Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Волонтеры объявили сбор средств на восстановление старинных домов №№ 42 и 44 по улице Ильинской в Нижнем Новгороде, пострадавших от пожара в минувшие выходные. Об этом сообщается в группе фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в соцсети "ВКонтакте".

В выходные почти полностью выгорел второй этаж главного дома усадьбы Вагина по улице Ильинской, 42. Пожар задел и чердачное пространство старинного дома № 44 по улице Ильинской.

"Фактически особняк Вагина после пожара стал непригоден для проживания, но так как он является памятником архитектуры, то в будущем он должен быть отреставрирован. На первом этапе нужно ограничить доступ внутрь. Мы объявляем сбор средств!" - говорится в сообщении.

Ранее был объявлен сбор средств на будущий штаб "Том Сойер Фест". Около 8,5 тысячи рублей собранных средств решено направить на консервацию окон и дверей в пострадавших от пожара домах на улице Ильинской, но требуется еще 40 тысяч рублей для закупки листов фанеры, досок и саморезов.

Сбором средств занимается Нижегородская региональная общественная организация Институт изучения города (ИНИГО), за перечислениями ведет контроль координатор фестиваля "Том Сойер Фест" Марианна Любимова.

Напомним, один человек погиб при пожаре на улице Ильинской в Нижнем Новгороде в минувшие выходные.

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Теги:
ОКН Реконструкция
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