Нижегородцев приглашают к участию во всероссийском конкурсе "Родная игрушка" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы могут подать заявку на участие во всероссийском конкурсе "Родная игрушка". Конкурс организует Российское общество "Знание" при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко подчеркнул, что для государства крайне важно, чтобы подрастающее поколение обращалось к тем играм и игрушкам, которые созданы и придуманы в России, воплощают в себе российские традиции и культуру.

"Проект "Родная игрушка" – серьезное и важное дело, об этом говорит и поддержка Президента России Владимира Путина. Существует хорошая восточная мудрость: если хочешь навсегда победить своего врага, воспитай его детей. Мы не можем отдать воспитание наших детей кому-то другому, и это начинается с такой, казалось бы, "несерьезной" темы. Перед организационным комитетом стоит совсем не игрушечная задача – не просто провести всероссийский конкурс и определить лучшую игрушку, но сделать так, чтобы она была у каждого ребенка в России", – отметил Сергей Кириенко.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, развитие индустрии детских товаров – одна из серьезных задач, стоящих перед регионом. Нижегородская область входит в число пилотных регионов по развитию индустрии детских товаров.

"Очень важно, чтобы наши дети играли в игрушки, которые не только несут развлекательную функцию, но и знакомят ребят с богатым культурным наследием нашей страны. Игрушки, созданные и произведенные у нас, помогают формировать у них любовь к Родине, уважение к традициям и понимание своей национальной идентичности. Принять участие в конкурсе "Родная игрушка" могут все желающие старше 14 лет, а не только профессиональные разработчики. Это отличная возможность для наших жителей проявить таланты, которыми они издавна славятся. Я уверен, что среди нижегородцев найдутся и те, кто сможет внести свой вклад в создание качественных и наполненных смыслом товаров для детей", – отметил Максим Черкасов.

Конкурс проходит в пяти номинациях: "Сюжетно-образная игрушка", "Настольная игра", "Конструктор и сборная модель", "Техническая и технологическая игрушка", "Мультимедийный проект". В каждой номинации предусмотрено четыре тематических направления: семья и духовно-нравственные ценности, история и культура России, технологические прорывы, герои XXI века. Чтобы стать участником, достаточно описать проект будущей игрушки.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. На первом этапе организаторы определят 45 самых интересных проектов в каждой номинации. Их авторы получат опытных наставников, которые помогут им продумать все детали: от модели и дизайна до выбора материалов. На следующем этапе конкурсная комиссия отберет 15 лучших проектов в каждой номинации, и вот они уже смогут воплотить свои идеи в жизнь в мастерских партнеров проекта. В финале будут выбраны до пяти победителей в каждой номинации, эти участники получат звание победителя конкурса "Родная игрушка" и поддержку при выводе своей продукции на рынок.

Для участников, занявших первые места в номинациях "Сюжетно-образная игрушка", "Настольная игра", "Конструктор и сборная модель", "Техническая и технологическая игрушка", будет обеспечено производство первого тиража игры или игрушки с последующей продажей в магазинах партнеров конкурса по всей стране. Победители в номинации "Мультимедийный проект" получат поддержку в разработке и реализации проекта.

Конкурсная комиссия будет оценивать участников по следующим критериям: соответствие тематическим направлениям конкурса, оригинальность, образовательная и развивающая ценность, эстетика и дизайн, техническая и технологическая обработка, игровая механика и функциональность, социальное значение, практическая реализация.

Участниками могут стать как физические лица от 14 лет, так и юридические лица. Заявки принимаются до 14 февраля 2025 года. Участие бесплатное. Подробная информация о Всероссийском конкурсе "Родная игрушка" на сайте: https://igrushka.znanierussia.ru/. Вопросы можно направлять по электронной почте igrushka@znanierussia.ru или по телефону: 8-800-250-69-28.

Всероссийский конкурс "Родная игрушка" завершится масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года. На нем соберутся эксперты, родители и дети, которые смогут протестировать игры и игрушки.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Главным инструментом формирования новой модели роста экономики в России с 2025 года станет нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.