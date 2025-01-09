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Общество

Высокоскоростной интернет для жителей и паломников появился в селе Новый Усад

17 января 2025 12:54  [115] Общество

Фото: МТС

Высокоскоростной интернет появился в селе Новый Усад Арзамасского округа. Там расположен известный архитектурный памятник — храм Пресвятой Живоначальной Троицы, популярный среди паломников. 

Теперь местные жители, а также паломники и туристы могут пользоваться мобильным интернетом 4G, цифровыми сервисами, включая получение государственных услуг в режиме онлайн, совершение банковских переводов, оплату товаров с помощью QR-кода.

Высокоскоростной интернет теперь обеспечивает связь ключевым инфраструктурным объектам в селе Новый Усад: фельдшерско-акушерскому пункту, сельскому клубу, школе, библиотеке и детскому саду. Мобильный интернет также доступен на территории главной достопримечательности села — действующего храма Пресвятой Живоначальной Троицы, построенного в 1827 году в честь победы над Наполеоном.

В 2024 году 4G МТС стал доступен в таких населенных пунктах Нижегородской области, как Ключищи, Красная Горка и поселок Баронский. 

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, надежный интернет помогает жителям и их детям учиться дистанционно, повышать квалификацию и легко находить необходимую информацию в Сети. 

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Теги:
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