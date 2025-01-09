Трамваи №2 вернут на площадь Лядова в Нижнем Новгороде в конце января

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Трамваи №2 снова начнут курсировать от улицы Ошарской до остановки "Площадь Лядова" в Нижнем Новгороде с середины следующей недели. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона (ЦРТС).
Трамваи будут следовать от остановки "Черный пруд" до остановочного пункта "Площадь Лядова".
Кроме того, в часы пик с учетом текущей загрузки,запустят трамвай № 18 от трамвайного депо № 1 по улицам Надежды Сусловой и Ошарской до остановки "Черный пруд".
О точной дате изменений в движении трамваев этих маршрутов ЦРТС сообщил дополнительно.
Напомним, новые трамваи "МиНиН" вышли на маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде.
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