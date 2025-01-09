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Общество

Новый трамвайный маршрут запустили в Нижнем Новгороде с 13 января

13 января 2025 14:10  [114] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Новый трамвайный маршрут запустили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 13 января. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона (ЦРТС).

Маршрут трамвая пролегает от остановки "52-й квартал" до остановочного пункта "Улица Строкина".

"Расписание движения трамвая составлено с учетом начала и окончания уроков в школах, расположенных около улицы Строкина", - пояснили в ЦРТС.

Движение на маршруте от остановки "52-й квартал" было запущено в 7:20, а от остановочного пункта "Улица Строкина" - в 7:38 минут.

Напомним, "Белкоммунмаш" отправит в Нижний Новгород трехсекционный трамвай.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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