Новый трамвайный маршрут запустили в Нижнем Новгороде с 13 января Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Новый трамвайный маршрут запустили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 13 января. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона (ЦРТС).

Маршрут трамвая пролегает от остановки "52-й квартал" до остановочного пункта "Улица Строкина".

"Расписание движения трамвая составлено с учетом начала и окончания уроков в школах, расположенных около улицы Строкина", - пояснили в ЦРТС.

Движение на маршруте от остановки "52-й квартал" было запущено в 7:20, а от остановочного пункта "Улица Строкина" - в 7:38 минут.

Напомним, "Белкоммунмаш" отправит в Нижний Новгород трехсекционный трамвай.