Новый трамвайный маршрут запустили в Нижнем Новгороде с 13 января

Фото:
Новый трамвайный маршрут запустили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 13 января. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона (ЦРТС).
Маршрут трамвая пролегает от остановки "52-й квартал" до остановочного пункта "Улица Строкина".
"Расписание движения трамвая составлено с учетом начала и окончания уроков в школах, расположенных около улицы Строкина", - пояснили в ЦРТС.
Движение на маршруте от остановки "52-й квартал" было запущено в 7:20, а от остановочного пункта "Улица Строкина" - в 7:38 минут.
Напомним, "Белкоммунмаш" отправит в Нижний Новгород трехсекционный трамвай.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+