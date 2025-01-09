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Общество

Застройщик завершил усиление фундамента дома Башкирова в Нижнем Новгороде

18 января 2025 08:02  [36] Общество

Фото: GloraX

Федеральный девелопер GloraX завершил усиление фундамента дома Башкирова на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика.

Строители завершили работы по усилению фундамента и гидроизоляции подвала, а также выполнили узлы для всех буроинъекционных свай, обеспечив дополнительное укрепление здания.

В настоящий момент продолжается строительство новых монолитных конструкций внутри здания - перекрытий и колонн. Также завершается устройство подпорной стены.

"Параллельно с монолитными работами специалисты занимаются подбором специальных лаков и древесины для воссоздания исторического облика деревянных оконных и витражных изделий",- пояснили в компании.

Напомним, в марте 2023 года был представлен проект реновации Черниговской набережной в Нижнем Новгороде, а редевелопмент стартовал в июле. Здесь также планируется построить культурный центр и рестораны.

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Теги:
ОКН Реставрация
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