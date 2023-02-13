Проект редевелопмента улицы Черниговской представили в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители девелоперской группы компаний "GloraX" и архитектурного бюро "Остоженка" рассказали журналистам о планах по обновлению Черниговской улицы в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, развитие Черниговской набережной является важным этапом комплексного проекта обновления исторического центра.

Планируется, что Черниговская после обновления станет точкой притяжения для туристов за счет реставрации знаковых объектов культурного наследия и близости Кремля. Для бизнеса же набережная должна стать точкой взаимодействия с наукой и образованием. Это станет возможным за счет близости IT-кампуса и создания новых офисных помещений.

Сейчас на участке между Канавинским и Молитовским мостами ведется берегоукрепление. На первом этапе будет реконструирован участок укрепительных сооружений протяженностью 1 970 м от Молитовского моста до Метромоста. Далее начнутся работы от Метромоста до Канавинского моста. Протяженность этого участка - 997 метров. Полностью берегоукрепление планируется завершить к середине 2024 года.

Также в дальнейшем пройдет и благоустройство набережной. Здесь будут обустроены детские и спортивные площадки, скалодром, скейт-парк, пляж, амфитеатр и яхт-клуб. Данные работы планируется начать сразу после окончания берегоукрепления и полностью завершить их в 2025 году.

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов отметил, что последние новости о проекте развития улицы Черниговской создали впечатление того, что он возник неожиданно, но это не так.

"Те решения, которые сегодня принимает правительство Нижегородской области, основаны на очень длительном пути и изучении территории", - сказал он.

Так, основа редевелопмента улицы Черниговской была спроектирована еще в 2013 году. С тех пор архитекторы вели работу над проектированием развития как самой улицы, так и высотного здания. Всего было проведено девять Архитектурных советов.

Один из вариантов высотного здания, созданный в 2021 году

В сентябре 2022 года за основу был принят вариант АБ "Остоженка". По словам Сергея Попова, данный вариант градостроительно работает с метромостом, составляя с ним композиционную пару, в то же время масштабно увязан с новой застройкой улицы.

За основу был принят вариант №2

Затем было создано архитектурное решение здания. Высота дома составляет 100 метров, что сделает его рекордсменом в Нижнем Новгороде.

Здание состоит из двух блоков высотой 26 и 32 этажа. В нем будет обустроено 582 квартиры общей площадью 47 690 кв. м, а также коммерческие помещения площадью 762,2 кв. м.

Одновременно с возведением двух высоток пройдет реконструкция мельницы Башкирова. Здесь на двух верхних этажах планируется разместить жилые помещения.

Вице-президент блока развития и GR GloraX Денис Лебедев подчеркнул, здание будет переоборудовано в соответствии со всеми нормами. Пройдут и работы по сохранению объекта культурного населения.

В целом проект обновления улицы Черниговской включает в себя 127 389 кв. м нового строительства. В частности, в 2025-2027 годах будет построено два детских сада на 60 и 80 мест.

Также 315 млн рублей будет направлено на ремонт фасадов, окон, кровель и обустройство архитектурной подсветки в девяти ОКН площадью около 5 тысяч кв. м, представляющих "речной фасад" улицы Черниговской. Общая площадь реставрируемых и восстанавливаемых объектов культурного наследия на улице Черниговской составит около 20 тысяч кв. м.

Кроме того, будут расселены 34 квартиры в домах №5 и №24 по улице Гаршина.

Общий объем инвестиций в редевелопмент составит 30 млрд рублей. По предварительной оценке, проект планируется полностью завершить в течение 5-7 лет.

"Нижний Новгород и его центр как место концентрации исторических и культурных связей и традиций должен развиваться, а архитектура - работать и соответствовать актуальным потребностям жителей. Перед нами стоит интересная и вместе с тем сложная задача - вдохнуть жизнь в заброшенную территорию, которая когда-то играла важную роль в жизни города, примирить прошлое и настоящее. Кроме того, в реализации проекта "GloraX Черниговская" мы видим для себя важную социальную миссию, которая заключается в реконструкции объектов культурного наследия, представляющих особую ценность для города, и расселении ветхого жилого фонда", - подчеркнул Денис Лебедев.