Зараженную бешенством лису нашли в Нижегородской области Общество

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В деревне Медведково городского округа Перевозский (Нижегородская область) зарегистрирован случай бешенства. Диагноз подтвердили лабораторные исследования, проведенные в Областной ветеринарной лаборатории.



Как рассказали в Россельхознадзоре, в связи с этим госветслужба предпринимает меры по локализации очага заболевания в соответствии с установленными ветеринарными правилами.



Владельцам собак и кошек напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности. В случае укуса животное должно быть доставлено в ветеринарную службу в течение 12 часов для осмотра и 10-дневного наблюдения.



Специалисты рекомендуют не контактировать с дикими животными и своевременно вакцинировать домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что бешеная собака покусала людей в Большом Болдине. А до этого в Лыскове обнаружили кошку с бешенством.