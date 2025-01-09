Зараженную бешенством лису нашли в Нижегородской области

Фото:
В деревне Медведково городского округа Перевозский (Нижегородская область) зарегистрирован случай бешенства. Диагноз подтвердили лабораторные исследования, проведенные в Областной ветеринарной лаборатории.
Как рассказали в Россельхознадзоре, в связи с этим госветслужба предпринимает меры по локализации очага заболевания в соответствии с установленными ветеринарными правилами.
Владельцам собак и кошек напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности. В случае укуса животное должно быть доставлено в ветеринарную службу в течение 12 часов для осмотра и 10-дневного наблюдения.
Специалисты рекомендуют не контактировать с дикими животными и своевременно вакцинировать домашних питомцев.
Ранее сообщалось, что бешеная собака покусала людей в Большом Болдине. А до этого в Лыскове обнаружили кошку с бешенством.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+