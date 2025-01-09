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Происшествия

Очередное дело завели на бывшего ректора Мининского университета Федорова

17 января 2025 15:40  [153] Происшествия

Экс-ректор Мининского университета и Балтийского федерального университета имени Канта Александр Фёдоров стал фигурантом еще одного уголовного дела. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Калининградской области, речь идет об эпизоде с ноября 2021 по июнь 2024 года.

Следствие полагает, что ректор вместе со своим заместителем присвоили себе более 4,1 млн рублей, предназначенные на выплату премий сотрудникам. В итоге на Фёдорова возбудили дело о присвоении и растрате, а его зам обвиняется в пособничестве.

Отмечается, что все уголовные дела объединены в одно производство с общей суммой нанесенного ущерба почти в 41 млн рублей. На объекты недвижимости бывшего ректора в Калининграде и Нижнем Новгороде, а также на его автомобиль и банковские счета наложен арест.

Напомним, что Ленинградский районный суд Калининграда вынес решение об аресте ректора Балтийского федерального университета Александра Фёдорова.

Фёдоров занимал пост ректора Мининского университета с 2012 по 2019 год, затем возглавил БФУ имени Канта.

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Теги:
Следственное управление Уголовное дело
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