Очередное дело завели на бывшего ректора Мининского университета Федорова Происшествия

Экс-ректор Мининского университета и Балтийского федерального университета имени Канта Александр Фёдоров стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Калининградской области, речь идет об эпизоде с ноября 2021 по июнь 2024 года.

Следствие полагает, что ректор вместе со своим заместителем присвоили себе более 4,1 млн рублей, предназначенные на выплату премий сотрудникам. В итоге на Фёдорова возбудили дело о присвоении и растрате, а его зам обвиняется в пособничестве.

Отмечается, что все уголовные дела объединены в одно производство с общей суммой нанесенного ущерба почти в 41 млн рублей. На объекты недвижимости бывшего ректора в Калининграде и Нижнем Новгороде, а также на его автомобиль и банковские счета наложен арест.

Напомним, что Ленинградский районный суд Калининграда вынес решение об аресте ректора Балтийского федерального университета Александра Фёдорова.

Фёдоров занимал пост ректора Мининского университета с 2012 по 2019 год, затем возглавил БФУ имени Канта.