Интервалы движения электробусов Э-9 и Э-17 сократят в час пик в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Интервалы движения электробусов Э-9 и Э-17 планируется сократить в вечерний час пик в Нижнем Новгороде с 20 января. Об этом сообщает "Центр развития транспортных систем" региона.

Решение об изменении в расписании электробусов было принято после обращений граждан.

"В результате, с 18 до 19 часов интервал ожидания электробусов будет снижен до 12-14 минут", - говорится в сообщении.

Измененное расписание этих маршрутов разместят на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем с 19 января.

Напомним, Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов в 2025 году.