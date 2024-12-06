Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижний Новгород планируется поставить 15 электробусов белорусского производства в 2025 году. Об этом сообщила министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева в ходе заседания общественного совета при министерстве в нижегородском кремле 19 декабря.

"В настоящее время в Нижний Новгород поставлено 66 белорусских трамваев. Они уже курсируют по своим маршрутам в городе", - отметила Гусева.

Она также добавила, что делегация Нижегородской области в декабре подарила макет электробуса "МиНиН"президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

"Он высоко оценил работу совместного нижегородско-белорусского производства трамваев и электробусов в регионе", - сказала министр.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область закупает около 300 электробусов и трамваев у Белоруссии.