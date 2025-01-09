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Общество

Депутат Госдумы Бессараб выступила за сохранение длинных новогодних выходных

17 января 2025 16:22  [91] Общество

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил сократить новогодние праздники для россиян до 3–5 дней. Он обосновал своё предложение медицинскими причинами: длинные выходные приводят к увеличению числа травм и обострений панкреатита из-за потребления жирной пищи. Парламентарий связал это с неправильной культурой отдыха.

При этом член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не согласилась с коллегами, сообщает телеканал "360".

Депутат заявила, что первые числа января у многих семей являются единственным временем, которое они проводят все вместе.

Кроме того, по её мнению, далеко не у всех есть возможность пойти одновременно в отпуск летом, подчеркнула она.

"И, в конце концов, хватит уже рушить до основания, давайте бережно хранить традиции. А новогодние длинные каникулы — это уже традиция", — подытожила Светлана Бессараб.

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Теги:
Госдума Новый год Отдых
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