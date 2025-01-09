Депутат Госдумы Бессараб выступила за сохранение длинных новогодних выходных Общество

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил сократить новогодние праздники для россиян до 3–5 дней. Он обосновал своё предложение медицинскими причинами: длинные выходные приводят к увеличению числа травм и обострений панкреатита из-за потребления жирной пищи. Парламентарий связал это с неправильной культурой отдыха.

При этом член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не согласилась с коллегами, сообщает телеканал "360".

Депутат заявила, что первые числа января у многих семей являются единственным временем, которое они проводят все вместе.

Кроме того, по её мнению, далеко не у всех есть возможность пойти одновременно в отпуск летом, подчеркнула она.

"И, в конце концов, хватит уже рушить до основания, давайте бережно хранить традиции. А новогодние длинные каникулы — это уже традиция", — подытожила Светлана Бессараб.