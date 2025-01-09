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Общество

Канатную дорогу через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году

17 января 2025 16:43  [58] Общество

Фото: Telegram-канал проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области

Строительство канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде планируется начать во втором квартале 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГК "Урбантех".

В настоящее время специалисты проектируют воздушную переправу.

"Положительное заключение госэкспертизы на проект строительства канатной дороги через Оку планируется получить в первом квартале 2025 года", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 4,9 млрд рублей.

Напомним, подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде в апреле 2024 года.

Также ранее сообщалось, что концессия на строительство канатной дороги от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде была заключена в феврале 2023 года.

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Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт
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