Канатную дорогу через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году

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Строительство канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде планируется начать во втором квартале 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГК "Урбантех".
В настоящее время специалисты проектируют воздушную переправу.
"Положительное заключение госэкспертизы на проект строительства канатной дороги через Оку планируется получить в первом квартале 2025 года", - говорится в сообщении.
Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 4,9 млрд рублей.
Напомним, подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде в апреле 2024 года.
Также ранее сообщалось, что концессия на строительство канатной дороги от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде была заключена в феврале 2023 года.
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