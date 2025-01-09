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Общество

630-граммовый малыш выжил после сложнейшей операции на сердце в Нижнем Новгороде

17 января 2025 18:01  [83] Общество

Фото: Telegram-канал "Бокал прессекка"

В нижегородском кардиоцентре провели уникальную операцию недоношенному младенцу.

Как сообщает Telegram-канал "Бокал прессека" , мама малыша почти всю беременность провела в перинатальном центре ГКБ № 40. Там у неё обнаружили проблему: пуповины близнецов переплелись, и любое движение одного из них могло привести к остановке сердца у обоих.

Врачи приняли решение провести кесарево сечение, в результате которого на свет появились два очень маленьких мальчика. Уже через 15 минут после рождения одного из них перевели на искусственную вентиляцию лёгких, а через семь часов он уже в кардиоцентре с диагнозом критического стеноза клапана лёгочной артерии. Это означало, что кровь и кислород не поступали в лёгкие, без операции ребёнок мог не выжить.

Медики пошли на риск и провели операцию на работающем сердце младенца. Они успешно устранили сужение клапана лёгочной артерии, и насыщение крови кислородом увеличилось. В России таких операций проводится крайне мало.

До конца декабря прошлого года дети находились в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей Нижегородской областной детской клинической больницы. С мамой близнецов работал медицинский психолог, а с малышом занимался специалист по реабилитации, применяя уникальную методику войтотерапии.

Мама с детьми вернулись домой накануне Нового года. Мальчик, прооперированный в больнице, набрал 3130 граммов, а его брат, родившийся весом всего 630 граммов, – 2020.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи удалили гигантский тромб из мозга 64-летней женщины.

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Теги:
Дети Кардиоцентр Медицина и здоровье
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