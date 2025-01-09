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Общество

Нижегородские врачи удалили гигантский тромб из мозга 64-летней женщины

17 января 2025 11:55  [95] Общество

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

Хирурги Центральной горбольницы Арзамаса удалили гигантский тромб из мозга 64-летней пациентки. 

Как сообщил Telegram-канал "Бокал прессека", сгусток крови почти полностью перекрыл кровоснабжение правого полушария мозга женщины. Ее доставили в больницу всего через два часа после появления симптомов. К этому моменту у неё уже был паралич левой половины тела и асимметрия лица.

Рентгенхирурги во время операции с помощью микрокатетеров удалили тромб из мозговой артерии. После чего кровоток полностью восстановился, и левая часть тела пациентки снова начала двигаться.

Уточняется, что на контрольной компьютерной томографии ишемия головного мозга обнаружена не была.

Автор канала - медицинский эксперт Алексей Никонов - отметил, что благодаря современным технологиям врачи могут проводить подобные операции и спасать жизни пациентов. Десять лет назад такой тромб мог привести к тяжёлому инсульту и смерти. 

Ранее сообщалось, что медики спасли два пальца подростку, взорвавшему петарду в нижегородском ТЦ.

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Теги:
Арзамас Здравоохранение Медицина и здоровье
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