МЧС: пострадавших в результате взрыва в Богородске нет

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Никто не пострадал в результате взрыва газа в двухэтажке на улице Огарева,15 в Богородске. Предварительной информацией поделились в пресс-службе регионального управления МЧС.
Напомним, что взрыв газовоздушной смести произошел вечером 17 января. После взрыва начался пожар – вспыхнула кровля. Также обрушилась межквартирная перегородка.
Огнеборцы занимаются ликвидацией пожара.
"Информация оперативная, будет уточняться", – добавили в МЧС.
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