МЧС: пострадавших в результате взрыва в Богородске нет Происшествия

Фото: Telegram-канал SHOT

Никто не пострадал в результате взрыва газа в двухэтажке на улице Огарева,15 в Богородске. Предварительной информацией поделились в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, что взрыв газовоздушной смести произошел вечером 17 января. После взрыва начался пожар – вспыхнула кровля. Также обрушилась межквартирная перегородка.

Огнеборцы занимаются ликвидацией пожара.

"Информация оперативная, будет уточняться", – добавили в МЧС.