Около 10 тыс. человек окунулись в крещенскую иордань в Нижегородской области Общество

фото: ГУ МЧС Нижегородской области

В регионе было организовано 62 места для купания в крещенские морозы, 6 из которых находились в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в холодную прорубь окунулись порядка 10 тыс. человек. Вход в большинство купален осуществлялся с берега. Дополнительно выполнялись замеры толщины льда.

«Для обеспечения безопасности людей во время праздника привлекались пожарные, спасатели, сотрудники ГИМС, добровольцы из числа студентов. В храмах, где прошли праздничные богослужения, дежурили сотрудники государственного пожарного надзора. Вахту безопасности несли медики и сотрудники полиции. В общей сложности в обеспечении безопасности было задействовано свыше 900 человек», - отметили в пресс-службе.

Купания произошли без происшествий.

Напомним, что в прошлом году в крещенских купаниях участвовало около 6 тыс. человек.