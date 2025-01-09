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Общество

Около 10 тыс. человек окунулись в крещенскую иордань в Нижегородской области

19 января 2025 11:56  [112] Общество
фото: ГУ МЧС Нижегородской области

фото: ГУ МЧС Нижегородской области

В регионе было организовано 62 места для купания в крещенские морозы, 6 из которых находились в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в холодную прорубь окунулись порядка 10 тыс. человек. Вход в большинство купален осуществлялся с берега. Дополнительно выполнялись замеры толщины льда.

«Для обеспечения безопасности людей во время праздника привлекались пожарные, спасатели, сотрудники ГИМС, добровольцы из числа студентов. В храмах, где прошли праздничные богослужения, дежурили сотрудники государственного пожарного надзора. Вахту безопасности несли медики и сотрудники полиции. В общей сложности в обеспечении безопасности было задействовано свыше 900 человек», - отметили в пресс-службе.

Купания произошли без происшествий.

Напомним, что в прошлом году в крещенских купаниях участвовало около 6 тыс. человек.

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Теги:
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