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Общество

Нижегородские ИТ-специалисты могут с 21 января подать заявку на отсрочку от срочной службы

19 января 2025 12:21  [96] Общество

С 21 января до 5 февраля 2025 года сотрудники ИТ-компаний смогут подать заявку на отсрочку от срочной службы через «Госуслуги»: https://www.gosuslugi.ru/armydelay. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация.

Чтобы подать списки на отсрочку с 21 января до 9 февраля, компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры РФ через «Госуслуги». От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования.

До 28 февраля Минцифры передаст информацию в Минобороны. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Критерии для включения специалистов в списки: российское гражданство, мужской пол, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня, работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2025 года.

Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

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Теги:
Армия Госуслуги
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