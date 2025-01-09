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Общество

Бастрыкин взял на личный контроль дело о высадке школьницы из автобуса на Бору

19 января 2025 16:32  [111] Общество
Бастрыкин взял на личный контроль дело о высадке школьницы из автобуса на Бору

Бастрыкин взял на личный контроль дело о высадке школьницы из автобуса на Бору

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о высадке девочки из автобуса на Бору. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра СК РФ.

"В СМИ сообщается, что 17 января текущего года в городе Боре Нижегородской области кондуктор автобуса высадила из транспортного средства школьницу в связи с тем, что последняя не смогла оплатить проезд", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Согласно информации, по данному делу возбуждена процессуальная проверка. При этом Бастрыкин поручил руководителю нижегородского СУ СК Айрату Ахметшину доложить о ее промежуточных результатах и о принятии итогового решения по данному вопросу.

Напомним, что Бастрыкина заинтересовал инцидент с 8-летней нижегородкой в школьном гардеробе.

По словам матери, инцидент произошел в октябре 2023 года: девочка ударилась глазом о металлическую вешалку в темном помещении раздевалки. В результате ребенку потребовалась операция, однако зрение ухудшилось.

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Теги:
автобусы Бор СК РФ
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