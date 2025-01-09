Быстрыкина заинтересовал инцидент с 8-летней нижегородкой в школьном гардеробе Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы Нижегородской области, чья 8-летняя дочь получила серьезную травму в гардеробе образовательного учреждения в поселке Мухтолово.

По словам матери, инцидент произошел в октябре 2023 года: девочка ударилась глазом о металлическую вешалку в темном помещении раздевалки. В результате ребенку потребовалась операция, однако зрение ухудшилось. Женщина считает, что травма стала следствием халатности руководства школы, которое не обеспечило безопасные условия – в гардеробе не работало освещение, а острые металлические крючки не имели защитных заглушек.

Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация не получила должного внимания. Теперь Следственный комитет займется процессуальной проверкой – поручение о ее проведении дано руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину. Ход разбирательства и исполнение поручения взяты на контроль центральным аппаратом ведомства.