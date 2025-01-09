Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области
Трое пострадали в ДТП в Решетихе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла около 17:37 19 января на улице Луначарского в посёлке Решетиха Володарского района.
По предварительным данным, 56-летняя женщина за рулём Niva резко затормозила перед остановившимся для поворота автомобилем, но не справилась с управлением. Выехавшая на полосу встречного движения машина столкнулась Lada под управлением 51-летнего.
Пострадали оба водителя и 36-летний пассажир внедорожника.
Их всех госпитализировали в БСПМ Дзержинска.
Напомним, накануне пять человек пострадали в ДТП возле деревни Мутовкино Сокольского района.
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