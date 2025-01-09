Водитель Mercedes устроил ДТП с пятью пострадавшими под Нижним Новгородом

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Пять человек пострадали в ДТП с двумя авто возле деревни Мутовкино Сокольского района, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По информации полиции, столкновение машин произошло на автодороге Сокольское – Мошкино примерно в 15:34 18 января. Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением, выскочил на встречку и врезался в автомобиль Lada под управлением 44-летней женщины.
В результате пострадали пять человек: водитель отечественного авто, две женщины и девочки 9 и 13 лет. Всех на скорой доставили в больницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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