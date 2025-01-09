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Происшествия

Водитель Mercedes устроил ДТП с пятью пострадавшими под Нижним Новгородом

18 января 2025 22:32  [120] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Пять человек пострадали в ДТП с двумя авто возле деревни Мутовкино Сокольского района, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По информации полиции, столкновение машин произошло на автодороге Сокольское – Мошкино примерно в 15:34 18 января. Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением, выскочил на встречку и врезался в автомобиль Lada под управлением 44-летней женщины.

В результате пострадали пять человек: водитель отечественного авто, две женщины и девочки 9 и 13 лет. Всех на скорой доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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Теги:
ДТП МВД Сокольский г.о.
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