1 человек погиб и 3 пострадали в ДТП под Городцом

фото: ГУ МВД Нижегородской области
Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 января, в 18:47 в деревне Кумохино Городецкого района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, 41-летний водитель BMW при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с KIA под управлением 28-летнего мужчины.
Водитель "корейца" погиб на месте. Водителя и пассажирку BMW, а так же пассажирку KIA госпитализировали.
Как сообщалось ранее, трое пострадали в ДТП в Решетихе.
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