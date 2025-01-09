1 человек погиб и 3 пострадали в ДТП под Городцом Происшествия

фото: ГУ МВД Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 января, в 18:47 в деревне Кумохино Городецкого района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель BMW при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с KIA под управлением 28-летнего мужчины.

Водитель "корейца" погиб на месте. Водителя и пассажирку BMW, а так же пассажирку KIA госпитализировали.

Как сообщалось ранее, трое пострадали в ДТП в Решетихе.