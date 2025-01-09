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Происшествия

Поджог мог стать причиной пожара на несанкционированной свалке в Нижнем Новгороде

19 января 2025 22:13  [68] Происшествия

Поджог мог стать причиной пожара на несанкционированной свалке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным управления ГО ЧС Нижнего Новгорода, зафиксировано горение мусора на несанкционированной свалке на Московском шоссе. Вероятная причина - поджог.

"Весь сегодняшний день производился завоз грунта с последующим разравниванием с помощью техники для прокладки дороги к месту возгорания. Также производилась отсыпка землей доступных очагов", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, работы будут продолжены.

Напомним, что эстакаду на Московском шоссе отремонтировали по нацпроекту БКД.

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Теги:
Авария Пожар
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