Поджог мог стать причиной пожара на несанкционированной свалке в Нижнем Новгороде Происшествия

Поджог мог стать причиной пожара на несанкционированной свалке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным управления ГО ЧС Нижнего Новгорода, зафиксировано горение мусора на несанкционированной свалке на Московском шоссе. Вероятная причина - поджог.

"Весь сегодняшний день производился завоз грунта с последующим разравниванием с помощью техники для прокладки дороги к месту возгорания. Также производилась отсыпка землей доступных очагов", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, работы будут продолжены.

Напомним, что эстакаду на Московском шоссе отремонтировали по нацпроекту БКД.