Поджог мог стать причиной пожара на несанкционированной свалке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным управления ГО ЧС Нижнего Новгорода, зафиксировано горение мусора на несанкционированной свалке на Московском шоссе. Вероятная причина - поджог.
"Весь сегодняшний день производился завоз грунта с последующим разравниванием с помощью техники для прокладки дороги к месту возгорания. Также производилась отсыпка землей доступных очагов", - отмечается в сообщении.
Согласно информации, работы будут продолжены.
Напомним, что эстакаду на Московском шоссе отремонтировали по нацпроекту БКД.
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